СРОЧНО!!! В треугольнике ABC угол C - прямой, AB = 2АС, BC = 6 см. Какого взаимное расположение прямой АВ и окружности с центром С радиуса 3 см?
Геометрия
СРОЧНО!!! В треугольнике ABC угол C - прямой, AB = 2АС, BC = 6 см. Какого взаимное расположение прямой АВ и окружности с центром С радиуса 3 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В треугольнике АВС угол С=90° Значит, АВ - гипотенуза. Если гипотенуза вдвое больше катета, то этот катет противолежит углу 30°⇒ Угол В=30° Радиус СН окружности с центром в точке С равен 3 см, равен половине ВС, гипотенузе треугольника ВСН - этот радиус перпендикулярен АВ и для треугольника СВН является катетом, противолежащим углу В, равному 30° Следовательно, АВ касается этой окружности в точке Н.
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