СРОЧНО!!! В треугольнике ABC угол C - прямой, AB = 2АС, BC = 6 см. Какого взаимное расположение прямой АВ и окружности с центром С радиуса 3 см?

Геометрия
СРОЧНО!!! В треугольнике ABC угол C - прямой, AB = 2АС, BC = 6 см. Какого взаимное расположение прямой АВ и окружности с центром С радиуса 3 см?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В треугольнике АВС угол С=90°    Значит, АВ - гипотенуза.    Если гипотенуза вдвое больше катета, то этот катет  противолежит углу 30°⇒    Угол В=30°    Радиус СН окружности с центром в точке С равен 3 см,  равен  половине ВС, гипотенузе треугольника ВСН - этот радиус  перпендикулярен АВ и для треугольника СВН является катетом,  противолежащим углу В, равному 30°  Следовательно, АВ касается этой окружности в точке Н. 
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