Вычислите объём (л) оксида углерода (IV) (н.у.), который можно получить из 500 г карбона??а кальция
Химия
Вычислите объём (л) оксида углерода (IV) (н.у.), который можно получить из 500 г карбона??а кальция
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaCO3⇒CaO+CO2↑ НАД CO2 Vx под ним 22.4 Над CaCO3 500 под ним 100 ПРОПОРЦИЯ: 22.4×500÷100=112(л)
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