При выпечке торта в тесто нужно положить 6 столовых ложек сахара, в крем-в 12 раз больше. На сколько больше сахара надо положить в крем, чем в тесто?
Математика
При выпечке торта в тесто нужно положить 6 столовых ложек сахара, в крем-в 12 раз больше. На сколько больше сахара надо положить в крем, чем в тесто?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(12*6)-6=66(на 66) столовых ложек
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