При выпечке торта в тесто нужно положить 6 столовых ложек сахара, в крем-в 12 раз больше. На сколько больше сахара надо положить в крем, чем в тесто?

Математика

При выпечке торта в тесто нужно положить 6 столовых ложек сахара, в крем-в 12 раз больше. На сколько больше сахара надо положить в крем, чем в тесто?

Автор: Гость