Средние линии треугольника относятся как 6:2:4 ,а периметр треугольника = 180 см , найдите стороны треугольника
Геометрия
Средние линии треугольника относятся как 6:2:4 ,а периметр треугольника = 180 см , найдите стороны треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180\12=15 15x6=90сm 15x2=30cm 15x4=60cm
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