Объясните роль различных организмов в переносе веществ сделайте вывод

Гость: Гость:

В круговороте веществ в биосфере под действием солнечного света и тепла растения, животный и микроорганизмы связаны между собой и с другими земными оболочками. Вывод: сегодня я узнал ( а ) о том, что все живые организмы связаны между собой. НУ Я ТАК ПОНЯЛА. МОЖЕТ ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО, НО Я ДУМАЮ ПРАВИЛЬНО. Ахаха