Объясните роль различных организмов в переносе веществ сделайте вывод
География
Объясните роль различных организмов в переносе веществ сделайте вывод
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В круговороте веществ в биосфере под действием солнечного света и тепла растения, животный и микроорганизмы связаны между собой и с другими земными оболочками. Вывод: сегодня я узнал ( а ) о том, что все живые организмы связаны между собой. НУ Я ТАК ПОНЯЛА. МОЖЕТ ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО, НО Я ДУМАЮ ПРАВИЛЬНО. Ахаха
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