Элементы прямоугольного треугольника а=5 .в=12,с=13 .Найти: В, Ас, Вс и Нс

Геометрия
Элементы прямоугольного треугольника а=5 .в=12,с=13 .Найти: В, Ас, Вс и Нс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Непонятно, что такое В, Ас, Вс, Нс. Это углы что ли? если есть рисунок, то пришли его
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