10 литрах воды растворили 250 грамм удобрения. Определите концентрацию полученного раствора (Ответ округлите до десятых).
Математика
10 литрах воды растворили 250 грамм удобрения. Определите концентрацию полученного раствора (Ответ округлите до десятых).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250:10000=0,025; Концентрация раствора будет составлять 0,025гр/литр.Если округлить до десятых будет0,0.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите задачу Из дома вышли одновременно и пошли в одном направлении два пешехода мальчик и старик.Скорость мальчика 100 м/мин скорость старика...
Математика