10 литрах воды растворили 250 грамм удобрения. Определите концентрацию полученного раствора (Ответ округлите до десятых).

Математика
10 литрах воды растворили 250 грамм удобрения. Определите концентрацию полученного раствора (Ответ округлите до десятых).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250:10000=0,025; Концентрация раствора будет составлять 0,025гр/литр.Если округлить до десятых будет0,0.
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