Должностные обязанности трибуна
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Должностные обязанности трибуна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обеспечить правовую защиту простого народа от своеволия властей (по типу адвоката в наше время)
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