-5у*(у-2)*(у+9)=0 решите пж
Математика
-5у*(у-2)*(у+9)=0 решите пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если выражение равно 0, то один из множителей равен 0. -5y=0 y=0 y-2=0 <=> y=2 y+9=0 y=-9 Ответ: 0,2,-9
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