Вычисли записывая вычисления столбиком 5 метров и дециметров 4 сантиметров минус ??ри метра 7 сантиметров 4 тонны 137 килограммов + 3 тонны 863 килограмм

Математика
Вычисли записывая вычисления столбиком 5 метров и дециметров 4 сантиметров минус ??ри метра 7 сантиметров 4 тонны 137 килограммов + 3 тонны 863 килограмм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35 км 820 м -7 км 900 м 1 ч 26 мин + 2 ч 34 мин 2 ч 30 мин - 55 мин 13 т 250 кг +820 кг
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