Ребятки.Решите пожалуйста. х^2+2x-x^3+x^2-2x и ещё (х^2-2y^2)^2

Алгебра

Ребятки.Решите пожалуйста. х^2+2x-x^3+x^2-2x и ещё (х^2-2y^2)^2

Автор: Гость