Ребятки.Решите пожалуйста. х^2+2x-x^3+x^2-2x и ещё (х^2-2y^2)^2
Алгебра
Ребятки.Решите пожалуйста. х^2+2x-x^3+x^2-2x и ещё (х^2-2y^2)^2
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Ответ таков: 1)2х^2-x^3 2)x^4-4x^2y^2+4y^4
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