Какое расстояние про летит беркут за 3часа если он летит со скоростью 10 километров в час
Математика
Какое расстояние про летит беркут за 3часа если он летит со скоростью 10 километров в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=Vt 10 км/час * 3 час = 30 км Ответ: беркут пролетит за 3 часа 30 км
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