В чем различие между двумя понятиями: "природоохранные" нормы и "природоресурсные нормы"
Обществознание
В чем различие между двумя понятиями: "природоохранные" нормы и "природоресурсные нормы"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
*Природоохранные нормы- система регламентов, соблюдение которых должно обеспечить охрану природных комплексов, воды, воздуха, почвы, растительного и животного мира с целью их сохранения и создания благоприятных условий среды обитания живого организма. *Природоресурсные нормы-это отношения, урегулированные нормами природоресурсного права по добыче, эффективному использованию, ю сбережению и охране природных ресурсов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Поставь скобки и расставь порядок выполнения действий,чтобы получились верные равенства: 2*2+2:2+2=2 2*2+2:2+2=18 4+4*4+4:2=32 4+4*4+4:2=10
Литература