В чем различие между двумя понятиями: "природоохранные" нормы и "природоресурсные нормы"

Гость: Гость:

*Природоохранные нормы- система регламентов, соблюдение которых должно обеспечить охрану природных комплексов, воды, воздуха, почвы, растительного и животного мира с целью их сохранения и создания благоприятных условий среды обитания живого организма. *Природоресурсные нормы-это отношения, урегулированные нормами природоресурсного права по добыче, эффективному использованию, ю сбережению и охране природных ресурсов.