Почему из листьев происходит выделение кислорода

Биология
Почему из листьев происходит выделение кислорода
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фотосинтез - сложный химический процесс, благодаря которому вырабатывается кислород. На производство кислорода способны только зеленые растения и некоторые виды бактерий.
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