Выбери нужную форму слова и с пиши предложения. Обозначь окончания. У нашего дом?? течет ... . Кусты черёмухи росли у ... . Рыбаки подошли к ... . Через ...перекинут мост. Над ...пролетела чайка. формы слов :рекой, рек...
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Выбери нужную форму слова и с пиши предложения. Обозначь окончания. У нашего дом?? течет ... . Кусты черёмухи росли у ... . Рыбаки подошли к ... . Через ...перекинут мост. Над ...пролетела чайка. формы слов :рекой, река, реку,реки,реке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
течет река( окончание а) росли у реки ( окончание и) подошли к реке( окончание е) через реку( окончание у) над рекой( окончание ой)
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