Выбери нужную форму слова и с пиши предложения. Обозначь окончания. У нашего дом?? течет ... . Кусты черёмухи росли у ... . Рыбаки подошли к ... . Через ...перекинут мост. Над ...пролетела чайка. формы слов :рекой, рек...

Русский язык
Выбери нужную форму слова и с пиши предложения. Обозначь окончания. У нашего дом?? течет ... . Кусты черёмухи росли у ... . Рыбаки подошли к ... . Через ...перекинут мост. Над ...пролетела чайка. формы слов :рекой, река, реку,реки,реке.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 течет река( окончание а)   росли у реки ( окончание и) подошли к реке( окончание е)   через реку( окончание у)  над рекой( окончание ой) 
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