Запишите 10 пословиц и крылатых выражений в которых подлежащие или сказуемое выра??ены в инфинетиве
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Запишите 10 пословиц и крылатых выражений в которых подлежащие или сказуемое выра??ены в инфинетиве
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Учить — ум точить (пословица) В камни стрелять — стрелы терять (М. Горький) Жить - Родине служить Учить — ум точить (пословица) В камни стрелять — стрелы терять (М. Горький) Жить - Родине служить Без дела жить - только небо коптить. Лишнее говорить - только себе вредить. Языком молоть - не дрова колоть. Грамоте учиться всегда пригодится. Дисциплину держать - значит побеждать. Добро сеять - добро и пожинать.
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