Подобрать 5 фразеологических оборотов со старославянизмами. Помогите пожалуйста

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Подобрать 5 фразеологических оборотов со старославянизмами. Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 фразеологических оборотов со старославянизмами: 1. На сон грядущий. 2. Камень преткновения.  3. Хлеб насущный.  4. Майна небесная.  5. Внести свою лепту.
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