Помогите срочно надо! пожалуйста Составте рассказ
История
Помогите срочно надо! пожалуйста Составте рассказ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не очень понела составим про веру в мёртвых. первобытные люди верили в "Жизнь посл смерти".Они ложили в грабницу мясо инструменты дрова и т.д
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