Составьте равенство, используя условие и найдите значение переменной. Длина прям??угольника 4x см, ширина 3 см, а периметр равен 102 см.

Математика
Составьте равенство, используя условие и найдите значение переменной. Длина прям??угольника 4x см, ширина 3 см, а периметр равен 102 см.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х+3+4х+3=102 8х=96 х= 12
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