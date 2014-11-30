Почему клетки имеют постоянное число хромосом

Гость: Гость:

2014-11-30T10:06:53+00:00 Дело в том, что хромосомы используются в т. ч. и для размножения, и они при этом копируются. Это если коротко. Каждая хромосома (каждая пара хромосом) дублируется, поэтому кол-во хромосом остаётся прежним (вначале точно удваивается, потом при делении клетки в каждой новой клетке остаётся по половине этого удвоенного кол-ва, т. е. исходное кол-во) . Практически любой сбой в кол-ве хромосом ведёт к уродствам, болезням или затруднениям в размножении. Поэтому кол-во хромосом постоянно.