Почему когда люди спотыкаются они летят вперед, а если поскальзываются то летят н??зад?
Физика
Почему когда люди спотыкаются они летят вперед, а если поскальзываются то летят н??зад?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда спотыкаешься- ноги тормозят, а тело продолжает нестись вперед. А когда поскальзываешься, ноги идут вперед, а человек принимает положение в виде дуги, чтобы не упасть, и в это вся ошибка-Земля то вниз тянет. ( Можно упасть и вперед-смотря как поскользнешься)
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