Почему когда люди спотыкаются они летят вперед, а если поскальзываются то летят н??зад?

Гость: Гость:

Когда спотыкаешься- ноги тормозят, а тело продолжает нестись вперед. А когда поскальзываешься, ноги идут вперед, а человек принимает положение в виде дуги, чтобы не упасть, и в это вся ошибка-Земля то вниз тянет. ( Можно упасть и вперед-смотря как поскользнешься)