Почему компактное вещество состоит из многочисленных трубочек с прочными стенка??и как это способствует прочности кости при при наименьшим расходе материала и массы костного костного вещества
Биология
Почему компактное вещество состоит из многочисленных трубочек с прочными стенка??и как это способствует прочности кости при при наименьшим расходе материала и массы костного костного вещества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти трубочки и пластинки смягчают любое воздействие на кость за счёт своей упругости. Можно сказать, выполняют роль амортизаторов.
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