Почему компактное вещество состоит из многочисленных трубочек с прочными стенка??и как это способствует прочности кости при при наименьшим расходе материала и массы костного костного вещества

Биология

Почему компактное вещество состоит из многочисленных трубочек с прочными стенка??и как это способствует прочности кости при при наименьшим расходе материала и массы костного костного вещества

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