Почему коротышки по-разному себя называли:одни малышами ,другие-малышками?

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Почему коротышки по-разному себя называли:одни малышами ,другие-малышками?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Малыш-мальчик? Малышка-девочка? Может так???
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Почему коротышки по-разному себя называли:одни малышами ,другие-малышками?
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