Какой объем (л, н.у.) газа можно собрать при обработке 44,58 г гидрида лантана (III) избы??ком воды?

Химия

Какой объем (л, н.у.) газа можно собрать при обработке 44,58 г гидрида лантана (III) избы??ком воды?

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