Какой объем (л, н.у.) газа можно собрать при обработке 44,58 г гидрида лантана (III) избы??ком воды?
Химия
Какой объем (л, н.у.) газа можно собрать при обработке 44,58 г гидрида лантана (III) избы??ком воды?
Ответ(ы):
Гость:
LaH3+3H2O=La(OH)3+ 3H2 m(LaH3)=44.58 M(LaH3) = 142 Vm( 22.4*3 = 67.2 44.58:142=,x:67.3 x= (44.58*67.2):142=21л
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Химия
Какой объем (л, н.у.) газа можно собрать при обработке 44,58 г гидрида лантана (III) избы??ком воды?
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