В одной корзине 15 кг черешни, а в другой-18 кг. Всю черешню разложили в пакеты, по 3 кг в каждый. Сколько пакетов с черешней получили? Реши задачу сначала одним способом, а за тем для проаерки другим.

Математика

В одной корзине 15 кг черешни, а в другой-18 кг. Всю черешню разложили в пакеты, по 3 кг в каждый. Сколько пакетов с черешней получили? Реши задачу сначала одним способом, а за тем для проаерки другим.

Автор: Гость