В одной корзине 15 кг черешни, а в другой-18 кг. Всю черешню разложили в пакеты, по 3 кг в каждый. Сколько пакетов с черешней получили? Реши задачу сначала одним способом, а за тем для проаерки другим.

Математика
В одной корзине 15 кг черешни, а в другой-18 кг. Всю черешню разложили в пакеты, по 3 кг в каждый. Сколько пакетов с черешней получили? Реши задачу сначала одним способом, а за тем для проаерки другим.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 15+18=33 (кг)- черешни всего. 2)33:3=11(п.) Ответ:11 пакетов черешни.
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