Помогите. Нужно срочно! Заранее спасибо.
Алгебра
Помогите. Нужно срочно! Заранее спасибо.
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить задачу: Первый цех производит 15 деталей в час. Второй производит за 8-ча??овой рабочий день на 10 деталей меньше, чем первый. Третий це...
Математика
Как решить задачу: Первый цех производит 15 деталей в час. Второй производит за 8-ча??овой рабочий день на 10 деталей меньше, чем первый. Третий це...
Математика
Помогите! ученики помогали школьной библиотеке переплетать книги. В первый день они переплели 2/7 всех книг, во второй день 1/3 всех книг, в трет...