Что такое патриотизм ? Считаешь ли ты себя патриотом ? В чем это проявляется ?

Обществознание
Что такое патриотизм ? Считаешь ли ты себя патриотом ? В чем это проявляется ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Париотизм - необъятная любовь к своей стране (родине). В каждом человеке есть патриот, и естественно можно считать что я патриот. Патриотизм проявляется от сильной любви к своей родине, но не знаю какой степенью
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