Коля начал работу в 17ч40мин и затратил на нее 7/13часа Коля начал свою работу в 17 часов 40 минут
Математика
Коля начал работу в 17ч40мин и затратил на нее 7/13часа Коля начал свою работу в 17 часов 40 минут
Ответ(ы):
Гость:
7/12•60=35(минут он работал) А закончил в 18:15!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
В одной корзине 15 кг черешни, а в другой-18 кг. Всю черешню разложили в пакеты, по 3 кг в каждый. Сколько пакетов с черешней получили? Реши задачу...
Математика
В одной корзине 15 кг черешни, а в другой-18 кг. Всю черешню разложили в пакеты, по 3 кг в каждый. Сколько пакетов с черешней получили? Реши задачу...
Математика