Коля начал работу в 17ч40мин и затратил на нее 7/13часа Коля начал свою работу в 17 часов 40 минут

Математика

Коля начал работу в 17ч40мин и затратил на нее 7/13часа Коля начал свою работу в 17 часов 40 минут

Автор: Гость