Помогите пожалуйста. Торговец приобрел неа ферме 140 десятков яиц.Покупка каждого яйца ему обошлась в 1р 30к. Да перевозку груза Он заплатил 1200р. При доставке разбилось 20 яиц. Торговец реализовал все оставшиеся яйца , продо...

Математика

Помогите пожалуйста. Торговец приобрел неа ферме 140 десятков яиц.Покупка каждого яйца ему обошлась в 1р 30к. Да перевозку груза Он заплатил 1200р. При доставке разбилось 20 яиц. Торговец реализовал все оставшиеся яйца , продовая их десятками по цена 32 р. да десяток. 1. Сколько десятков яиц было куплено? 2.Сколько десятков яиц было продано? 3.Какую сумму уплатил торговец фермеру? 4.Какую сумма получил торговец при морда же яиц ? 5.Какую прибыль получил торговец?

Автор: Гость