Помогите пожалуйста. Торговец приобрел неа ферме 140 десятков яиц.Покупка каждого яйца ему обошлась в 1р 30к. Да перевозку груза Он заплатил 1200р. При доставке разбилось 20 яиц. Торговец реализовал все оставшиеся яйца , продо...
Математика
Помогите пожалуйста. Торговец приобрел неа ферме 140 десятков яиц.Покупка каждого яйца ему обошлась в 1р 30к. Да перевозку груза Он заплатил 1200р. При доставке разбилось 20 яиц. Торговец реализовал все оставшиеся яйца , продовая их десятками по цена 32 р. да десяток. 1. Сколько десятков яиц было куплено? 2.Сколько десятков яиц было продано? 3.Какую сумму уплатил торговец фермеру? 4.Какую сумма получил торговец при морда же яиц ? 5.Какую прибыль получил торговец?
Ответ(ы):
Гость:
120*32=3840 (р)получил при продаже 820р прибыль(3840-1820-1200=820)продано-1201 820р уплатил фермеру(1400*1.30=1820)продано-120 Куплено 140 десятков 1400*1.30=1820 (р) уплатил фермеру 3840р получил при продаже(120*32=3840)
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