Помогите дополнительная часть, 5 класс, дроби. Спасибо

Математика
Помогите дополнительная часть, 5 класс, дроби. Спасибо
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