Почему мясо не надо оттаивать в воде?
Технология
Почему мясо не надо оттаивать в воде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часть полезных веществ переходит в воду
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