Почему мир так жесток к детям?

Гость: Гость:

Мир- это коробка с цветными карандашами, один яркий и красивый, другой тёмный и мрачный... А карандаши- это мы с Вами... Мы являемся представителями этого Мира, наши поступки- есть лицо всего Мира... Жесток не Мир, а те, кто живёт в нём... Есть хорошие люди, есть плохие- независимо от национальной принадлежности, вероисповедания, взглядов на жизнь... Жестокость входит в сердца людей, рушит их содержание- рушится человек, лишая себя души, которая Делает его человеком... Ведь называться человеком , вовсе не значит быть им... Жестокости нет предела и я боюсь, что она из года в год будет увеличивать свои масштабы... Если каждый из нас решит быть лучше, приносить добро, дарить улыбки, помогать ближнему, жить без зависти и корысти, нести в своей душе свет, помогать, делить радость и тяжёлые минуты с ближними... Каждый, будет подавать собой положительный пример, в мире будет расти число людей, в которых живёт душа, приносящая плоды... Когда каждый забудет о личной выгоде и будет стремиться во имя человечества, людей, находящихся рядом... Всем известно, что добро всегда побеждает зло...