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Почему мы называем хунов кочевниками?
История
Почему мы называем хунов кочевниками?
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Гость:
Ну потому что они кочевники
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