Почему мы называем хунов кочевниками?

История
Почему мы называем хунов кочевниками?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну потому что они кочевники
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