Оливер кромвель краткая биография

История
Оливер кромвель краткая биография
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Автор: Гость
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Гость:
Английский  государственный деятель и полководец, вождь Английской революции, руководитель индепендентов, в 1653-1658 лорд-протектор  Англии. 
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