Напишите сочинение на тему собака моей мечты

Литература
Напишите сочинение на тему собака моей мечты
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С детства я мечтаю о собачке. она должна быть большая и красивая, с добрыми глазами. Я бы заботился о ней, гулял, играл и гладил.  ну и все в таком духе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Представь себе, что, из-за определённых обстоятельств, группа / компания друзей, к ??оторой ты принадлежишь, тебя отвергли. Что может стать причино...
Ответить
Українська мова
Зробити звукову схему слова дощем
Ответить
Музыка
Что такое кантата? как придумать кантату?
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите с сочинением на тему менің отаным пж
Ответить
Другие предметы
Солнце и его "семья" планет и других космических тел
Ответить