Напишите сочинение на тему собака моей мечты
Литература
Напишите сочинение на тему собака моей мечты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С детства я мечтаю о собачке. она должна быть большая и красивая, с добрыми глазами. Я бы заботился о ней, гулял, играл и гладил. ну и все в таком духе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Представь себе, что, из-за определённых обстоятельств, группа / компания друзей, к ??оторой ты принадлежишь, тебя отвергли. Что может стать причино...
Українська мова
Другие предметы