Для чего вводят понятие ускорения
Физика
Для чего вводят понятие ускорения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для ускорения действий, падения, взлетов, для ускорения техники.
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