Нужна помощь! Составить связный текст с корнями -гор- -гар- , -зар -зор-, -кас-, -кос-
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Нужна помощь! Составить связный текст с корнями -гор- -гар- , -зар -зор-, -кас-, -кос-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всегда была гармония на горах.Зорко поглядывали каспийцы на горы.Утренняя заря наступала позже .
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