В какой из молекул металлическая связь? а) CuS б) Fe в) FeSO4 г) CuCO3
Химия
В какой из молекул металлическая связь? а) CuS б) Fe в) FeSO4 г) CuCO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Металлическая связь - хим. связь между атомами, возникающая за счет обобществления валентных электронов. Неспроста называется металлической, так как присуща именно металлам. Ответ б - железо
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