Почему на материк Австралия речная сеть развита очень слабо

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Речная сеть на материке развита очень слабо. Стока в океан не имеет почти 60% территории. Большая часть рек относится к бассейну Индийского океана. Короткие, полноводные, порожистые реки стекают в Тихий океан с Большого Водораздельного хребта. Австралия бедна поверхностными водами, что связано с господством на материке сухого тропического и субтропического климата, отсутствием высоких гор со снегами и ледниками. В Австралии мало рек и озер, около 60% территории материка не имеет стока в океан.