Почему на материк Австралия речная сеть развита очень слабо
География
Почему на материк Австралия речная сеть развита очень слабо
Ответ(ы):
Гость:
Речная сеть на материке развита очень слабо. Стока в океан не имеет почти 60% территории. Большая часть рек относится к бассейну Индийского океана. Короткие, полноводные, порожистые реки стекают в Тихий океан с Большого Водораздельного хребта. Австралия бедна поверхностными водами, что связано с господством на материке сухого тропического и субтропического климата, отсутствием высоких гор со снегами и ледниками. В Австралии мало рек и озер, около 60% территории материка не имеет стока в океан.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Биология
1.Поясните, как проявляются особенности нервной и гуморальной регуляции на примере управления кровеносной системой. 2.Опишите, как осуществляется н...
Қазақ тiлi
География