Почему на всех рисунках тундра зимой погружена в темноту, а летом изображена толь??о при свете дня?

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Почему на всех рисунках тундра зимой погружена в темноту, а летом изображена толь??о при свете дня?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наверное в тундре климат как в Санкт-Петербурге  летом белые ночи а зимой темно
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