Почему не делают самолёты с паровым двигателем? (Желательно краткий ответ)
Окружающий мир
Почему не делают самолёты с паровым двигателем? (Желательно краткий ответ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что он слишком слаб для самолета)
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