Почему нельзя тушить горящие керосин,заливая его водой?

Физика
Почему нельзя тушить горящие керосин,заливая его водой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что керосин не смешивается с водой, а образует на поверхности воды пленку, горение этой пленки не прекращается, а только распространяется в стороны. Все потому, что он легче воды. Керосин можно тушить углегислотным или пенным огнетушителем
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