Решите плиз номер 5 умоляю и номер 6 очень надо срочно!!!

Математика
Решите плиз номер 5 умоляю и номер 6 очень надо срочно!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5) 6-3 4/5=30/5-19/5=11/5(м) - осталось сначала ,    11/5-2/5=9/5=1 4/5(м) - осталось в мотке. 6). 1 3/4+7/8 -(1/18+4/9)+5/16= 7/4+7/8-(1/18+8/18)+5/16=     14/8+7/8-9/18+5/16=21/8-1/2+5/16= 21/8-4/16=42/16-4/16=38/16=2 6/16=2 3/8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
При каких значениях переменной значения выражений х(х+2) и (х-4) (х+4) равны? Даю 10 баллов!
Ответить
Русский язык
Поставьте запятые: Когда понимаешь что мобильный интернет работает лучше чем ТТ??....
Ответить
Українська мова
Помогите,пожалуйста.Составьте два предложения с прилагательным веселый,в одном из которых он выполняет роль определения,а в другом сказуемого.
Ответить
Алгебра
ПОЖАААЛУЙСТА Дачник шел от дачи до магазина проселочной дорогой со скоростью 5 к??/ч, а возвращался обратно лесной дорогой со скоростью 3 км/ч, п...
Ответить
Физика
Определите токи текущие через резисторы и напряжением на каждом из них если сопротивление первого резистора 3 ОМ второго 2 ОМ третьего 4 ОМ, а ампе...
Ответить