Решите плиз номер 5 умоляю и номер 6 очень надо срочно!!!
Математика
Решите плиз номер 5 умоляю и номер 6 очень надо срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5) 6-3 4/5=30/5-19/5=11/5(м) - осталось сначала , 11/5-2/5=9/5=1 4/5(м) - осталось в мотке. 6). 1 3/4+7/8 -(1/18+4/9)+5/16= 7/4+7/8-(1/18+8/18)+5/16= 14/8+7/8-9/18+5/16=21/8-1/2+5/16= 21/8-4/16=42/16-4/16=38/16=2 6/16=2 3/8
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