Поставьте запятые: Когда понимаешь что мобильный интернет работает лучше чем ТТ??....
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Поставьте запятые: Когда понимаешь что мобильный интернет работает лучше чем ТТ??....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда понимаешь, что мобильный интернет, работает лучше чем ТТК....
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