Нужна помощь! Мне надо подготовить пересказ о Антипыче из Клодовой солнца! Зарани?? спасибо))
Литература
Нужна помощь! Мне надо подготовить пересказ о Антипыче из Клодовой солнца! Зарани?? спасибо))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Антипыч, прежний хозяин Травки, очень любил людей и животных, а Травка чувствовала это. Когда Антипыча не стало, Травка искала его в других людях. Ей необходим был хозяин, который бы любил ее и заботился о ней. Травка, потерявшая хозяина и живущая в лесу, не могла выносить жалобного плача «сплетенных навеки деревьев» . Она почуяла человеческую беду и пришла детям на помощь: нашла Настю, помогла Митраше выбраться из болота. Ее погоня за зайцем привела волка к кусту можжевельника, где притаился юный охотник, мальчик не растерялся и застрелил волка. После того как Травка спасла Митрашу, он в порыве благодарности назвал ее так как называл ее Антипыч и Травка признала в мальчике своего хозяина.
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