Сколько молекул хлора CI2 содержится в 284 г его?
Химия
Сколько молекул хлора CI2 содержится в 284 г его?
Ответ(ы) на вопрос:
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Ню(Cl2)=m:M=284:70=~4.057 моль
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