Найдите значение выражения (6/35-4/7)-(-1,8-4,3)-5,7

Математика
Найдите значение выражения (6/35-4/7)-(-1,8-4,3)-5,7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(6/35-4/7)-(-1,8-4,3)-5,7= (6/35-20/35)+1,8+4,3-5,7= -0,4+1,8+4,3-5,7=0
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