3) В уравнении х²+px-39=0 один их этих корней равен 13. Найдите другой корень и коэффици??нт p. 4) Решите уравнение: (2х-3)²=11х-19

Алгебра

3) В уравнении х²+px-39=0 один их этих корней равен 13. Найдите другой корень и коэффици??нт p. 4) Решите уравнение: (2х-3)²=11х-19

Автор: Гость