3) В уравнении х²+px-39=0 один их этих корней равен 13. Найдите другой корень и коэффици??нт p. 4) Решите уравнение: (2х-3)²=11х-19
Алгебра
3) В уравнении х²+px-39=0 один их этих корней равен 13. Найдите другой корень и коэффици??нт p. 4) Решите уравнение: (2х-3)²=11х-19
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)х первый=13 по теореме виета х первое +х второе=-p х первое*х второе=-39 х второе=-39:13=-3 -p=13+(-3)=10 -p=10 p=-10 4)4х²-9+11х-19=0 4х²+11х-28=0 D=121-4*4*(-28)=121+448=569 х₁+х₂=11 х₁*х₂=-28 вот 4 не уверен =.=
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
Визначте загальну потребу у сировині та пакувальних матеріалах на перспективу : 1. Обсяг виробництва у звітному році - 5800 т. 2. Витрати сиро...
Французский язык
Литература
Математика
Начерти прямоугольник со сторонами 7 см и 4 см .измерь его площадь в кв.см.чему равн?? площадь прямоугольника?