Рассказ Шукшина- Критики. Вопрос: Какую проблему поднимает автор в этом рассказе?
Литература
Рассказ Шукшина- Критики. Вопрос: Какую проблему поднимает автор в этом рассказе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проблему критики наших людей. Люди вечно всем недовольны,это им не то это не сё. А автор говорит нам будьте проще,люди! Немного сделай больше и норм.)
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