Визначте загальну потребу у сировині та пакувальних матеріалах на перспективу : 1. Обсяг виробництва у звітному році - 5800 т. 2. Витрати сировини - 7330 т. 3. Вартість сировини - 480 грн. за тонну 4. Витрати пакувальних ...

Экономика

Визначте загальну потребу у сировині та пакувальних матеріалах на перспективу : 1. Обсяг виробництва у звітному році - 5800 т. 2. Витрати сировини - 7330 т. 3. Вартість сировини - 480 грн. за тонну 4. Витрати пакувальних матеріалів - 2,3 % від сировини 5. На перспективу планується : - обсяг виробництва зросте на - 22% - норма витрат сировини знизиться на - 0,6 % - % витрат пакувальних матеріалів зросте на - 7,5 %

Автор: Гость