Визначте загальну потребу у сировині та пакувальних матеріалах на перспективу : 1. Обсяг виробництва у звітному році - 5800 т. 2. Витрати сировини - 7330 т. 3. Вартість сировини - 480 грн. за тонну 4. Витрати пакувальних ...
Экономика
Визначте загальну потребу у сировині та пакувальних матеріалах на перспективу : 1. Обсяг виробництва у звітному році - 5800 т. 2. Витрати сировини - 7330 т. 3. Вартість сировини - 480 грн. за тонну 4. Витрати пакувальних матеріалів - 2,3 % від сировини 5. На перспективу планується : - обсяг виробництва зросте на - 22% - норма витрат сировини знизиться на - 0,6 % - % витрат пакувальних матеріалів зросте на - 7,5 %
Ответ(ы) на вопрос:
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Решение: Потребность в в сырье и упаковочных материалах по нормам расхода отчётного периода: 480*7330*5800 = 20 406,7 млн. грн. 20 406,7*0,023 = 469,4 млн. грн. 20 406,7 + 469,4 = 20 876,1 млн. грн. Потребность в в сырье и упаковочных материалах по нормам расхода на перспективу: 480*(7330-7330*0,06)*(5800+5800*0,22) = 480*6890,2*7076 = 23 402 ,4 млн. грн. 23 402,4*0,075 = 1755,2 млн. грн. 23 402,4 + 1755,2 = 25 157,6 млн. грн.
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